Депутаты вновь пожаловались Беглову на цинизм чиновников из-за "дома-гроба" на Петроградской

Законодатели не получили должной реакции от Смольного.

Депутаты "Единой России" в третий раз обращаются к губернатору Александру Беглову с требованием прекратить строительство ЖК Meltzer Hall на набережной реки Карповки. В предыдущие два раза градоначальник не наше оснований для прекращения работ. Соответствующий депутатский запрос парламентарии утвердили на заседании в Мариинском дворце 16-го декабря.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров обратился к представителю губернатора в Мариинском дворце Юрию Шестерикову. Он попросил его законспектировать всю его речь для каждого члена правительства.

Законодателей возмутило, что застройщик уже начал продажи квартир в жилом комплексе. Авторы запроса считают, что проектные решения ЖК нужно дополнительно вынести на общественное обсуждение. Действия исполнительной власти Макаров назвал "хищнической политикой чиновников".

По мнению депутатов, строительство не обошлось без нарушений законодательства о градостроительной деятельности и охране объектов культурного наследия. Кроме того, оно ущемляет права и законные интересы местных жителей. Отдельные вопросы вызывает архитектура, дом прозвали "гробом".

Застройщик считает, что никаких нарушений нет.

Фото: предоставлены пресс-службой "Альфа Фаберже"