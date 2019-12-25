Бюджет фонда ОМС в Петербурге увеличится на 3,5 млрд рублей

Также возрастут и расходы.

Депутаты согласование увеличение Территориального фонда обязательного медицинского страхования в Петербурге на 2022 год. Пленарное заседание проходит 29 июня.

Доходы фонда после корректировки вырастут на 3,5 млрд рублей и составят 132 млрд рублей. Их удалось увеличить благодаря федеральному финансированию. Расходы также вырастут — на 3,1 млрд рублей до 135 млрд рублей. Дополнительные средства были выделены, например, на выплаты медикам, которые работают с ковидом. Дефицит бюджета фонда составит 3,5 млрд рублей.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, как приписаться к поликлинике.

Фото: Piter.tv