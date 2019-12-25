Как в Петербурге прикрепиться к поликлинике

Piter.TV подробно рассказывает, зачем и как это делать.

Прикрепляться к поликлинике приходилось едва ли не каждому россиянину. Но многие сталкиваются с этой процедурой впервые и не знают точно, зачем это делать и как. Piter.TV разобрал насущный вопрос по полочкам.

Зачем вообще прикрепляться к поликлинике?

Чтобы получать бесплатную медицинскую помощь по программам обязательного медицинского страхования (ОМС), гарантированную гражданам государством. Право на получение медпомощи подтверждает всем известный полис ОМС, который действует на территории всей страны.

Согласно федеральному закону "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", человек может получать амбулаторно-поликлиническую помощь только в одной медицинской организации. Такие условия необходимы для того, чтобы из бюджета государства выделялись средства на лечение каждого гражданина: поликлинике нужно учитывать всех пациентов, которых она обслуживает, чтобы получать полноценное финансирование, а следовательно – по силам распределять и использовать персонал и оборудование. Государство оплачивает питание гражданина в больнице, медицинские расходные материалы (шприцы, лекарства, перевязочные материалы и т.д), медицинскую одежду. Если кратко, то поликлиника бесплатно оказывает помощь и получает оплату от государства за предоставленные услуги. Кроме того, учреждение получает средства от страховых компаний, которые выдают гражданам полисы, за определенный перечень услуг.

Конечно, в экстренном случае человек может получить помощь в любой поликлинике и больнице, вне зависимости от прикрепления. Однако постоянно наблюдаться у врачей нужно в одном учреждении. Альтернативой одной поликлинике могут стать частные клиники, где полис не требуется вовсе, а любые консультации и процедуры попросту оплачиваются.

Выбрать поликлинику гражданин может самостоятельно. Чуть позже мы подробно расскажем, как это сделать.

Как мы уже упомянули, поликлиникам важно отслеживать число обслуживаемых пациентов, чтобы получать соответствующее финансирование. Поэтому при переезде в район на другом конце города или вообще в другой город нужно открепиться от текущего учреждения и прикрепиться к новому. По закону делать это можно не чаще раза в год, но смена места жительства считается исключением.

Постоянно переезжающим людям можно отказаться от прикрепления к поликлинике. Правда, первичную помощь по полису "путешественники" смогут получить лишь единожды – для повторного визита в учреждение медики попросят к нему прикрепиться. Исключение – острые ситуации, в которых помощь нужно оказать как можно быстрее. К ним относятся: высокая температура или давление, отравление, резкое ухудшение состояния, острые обострения заболеваний, травмы, несчастные случаи.

Какие услуги можно получить в поликлинике, к которой я прикреплюсь?

Плановую первичную медико-санитарную помощь: например, прием у терапевта, педиатра, хирурга или стоматолога, консультации у врачей-специалистов, диагностические и лабораторные исследования, лечение в дневном стационаре, наблюдение в женской консультации. Если у поликлиники не хватит ресурсов и оснащенности для проведения высокотехнологичной операции, в которой нуждается пациент, ему выпишут направление в соответствующую больницу. Там помощь также окажут бесплатно. Еще прикрепление к поликлинике позволит оформлять больничные, выписывать рецепты, проходить диспансеризацию, получать справки об инвалидности или отсутствии заболеваний, оформлять документы для поступления на работу.

Кстати, если в состав выбранного учреждения не входят стоматология и женская консультация, прикрепиться к ним можно отдельно по месту жительства. Выбирать между поликлиникой, стоматологией и консультацией не нужно, пациент имеет право посещать все три учреждения. Даже если в полисе не поставят отметку о прикреплении к этим организациям, гражданина внесут в их электронные базы как полноценного пациента.

Узнать, какая помощь полагается по территориальной программе ОМС или в конкретной поликлинике, можно у своей страховой компании. Перечень бесплатных услуг на деле довольно обширный, его можно и нужно уточнять в случае конфликтов с поликлиникой по поводу оплаты той или иной процедуры.

Что нужно для прикрепления к поликлинике в Петербурге

ФФОМС (федерального фонда обязательного медицинского страхования) предлагает следующую инструкцию:

1. Выбрать поликлинику, находящуюся в реестре ФФОМС или реестре петербургского ТФОМС (территориального фонда обязательного медицинского страхования);

2. прийти в выбранную поликлинику с паспортом, полисом ОМС и СНИЛСом, а также копиями всех документов (в некоторых учреждениях требуются ксерокопии);

2.1. в случае переезда и смены поликлиники чаще раза в год понадобится также документ, подтверждающий смену места жительства;

3. попросить в регистратуре заявление на имя главного врача учреждения и заполнить его;

4. дождаться от поликлиники подтверждения прикрепления. Процедура прикрепления бесплатная, документы проверят в течение 3-4 дней.

Как рассказала Piter.TV читательница по имени Надежда, в ее случае сценарий прикрепления был не таким, как в инструкции ФФОМС. В поликлинике №94 Невского района девушку направили к представителю страховой организации, находящемуся в том же здании.

Мне сказали оформляться у нее. Я отдала туда паспорт, СНИЛС и ОМС, она проделала в компьютере какие-то операции, после чего вернула мне документы. После этого я подошла в регистратуру, меня пробили по базе и сказали, что все готово. Надежда, петербурженка

Также, по рассказам читателей Piter.TV, есть вариант просто обратиться в свою страховую компанию и либо получить новую метку о прикреплении на полисе, либо "направление" в поликлинику, где процедуру прикрепления завершат.

Я делала полис в страховой компании, меня по месту жительства прописали, потом я поехала в поликлинику с бумажкой от страховой и прикрепилась. Но мне вроде говорили, что если я в какую-то другую захочу прикрепиться, это можно будет сделать. Вероника, петербурженка

У меня не было проблем. Я в 2018 году поехала со своим полисом в свою страховую компанию, где мне сзади просто поставили новую метку, что я теперь в Московском районе, дали памятку, к каким я медучреждениям отношусь и всё. Но в тоже время, у меня такая организация, что попасть можно только к терапевту и педиатру. Мне нужен был невролог, и для него пришлось получать направление, прикрепиться еще в одну поликлинику, где есть этот узкий специалист. И если в остальных поликлиниках можно самому записаться к хирургу или офтальмологу, я могу это сделать только через терапевта. То есть, 14 дней очередь до терапевта и потом 14 дней до офтальмолога. Это неудобно. Анастасия, петербурженка

Согласно новым правилам ФФОМС, гражданину необязательно прикрепляться к поликлинике в том районе, где он живет – принцип прикрепления по месту регистрации отменили в 2019 году. Однако, как признаются медики, гораздо удобнее старый подход, и они стараются его соблюдать. В случае вызова врача на дом пациент, живущий не в том же районе, где располагается учреждение, может ждать медика гораздо дольше. Такой проблемы можно избежать, выбирая поликлинику в районе проживания.

Если нужно прикрепить к поликлинике ребенка, помимо перечисленных документов понадобятся также свидетельство о рождении и документ, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего.

Как открепиться от одной поликлиники и прикрепиться к другой?

Если вы переезжаете или недовольны качеством оказываемой медпомощи в текущей поликлинике, можно прикрепиться к другому учреждению. Для этого нужно прийти в свою поликлинику, написать заявление на открепление на имя главного врача и забрать свою медкарту. Прикрепление к новому учреждению пройдет по уже известной схеме. Напомним, что делать это можно не чаще раза в год, не считая переездов.

Кроме того, нужно следить за выбором страховой компании. По новому месту жительства может не работать та организация, в которой вы были застрахованы ранее, поэтому необходимо выбрать новую страховую компанию, обратиться в ее офис и поставить в полисе новую отметку. Там же могут и полностью поменять полис ОМС.

При подготовке материала использовалась информация с официальных сайтов ФФОМС и ТФОМС Петербурга, страховой медкомпании РЕСО-МЕД.

Коллаж: Piter.TV / Евгений Рыбкин

Фото: Piter.TV