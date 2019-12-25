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Депутаты просят разрешить Петербургу утверждать правила застройки города
Сегодня, 10:02
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IRINA_CHALKINA

Депутаты просят разрешить Петербургу утверждать правила застройки города

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В ЗакСе отметили, что правила – это не только градостроительный регламент, но и основа генплана города.

В среду, 11 ноября, в  ЗакСе обсудили вопрос о внесении корректив в Градостроительный кодекс. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

На собрании депутаты предложили дать возможность Петербургу, Москве и Севастополю право утверждать законом правила землепользования и застройки.

Считаю, что они должны утверждаться Законом, в который не так легко внести какие-то изменения или исключения как в подзаконный акт.

Вячеслав Макаров.

Стоит отметить, что такая возможность было до октября 2014 года. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге предлагают сократить на час рабочий день родителям школьников.

Фото:assembly.spb.ru 

Теги: депутаты, петербург
Категории: Лента новостей,

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