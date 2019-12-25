С мнением специалистов не согласился депутат ЗакСа Петербурга Андрей Анохин.

В среду, 11 ноября, стало известно о том, что в Петербурге предлагают сократить на час рабочий день родителям школьников. Об этом сообщают Невские новости.

Напомним, что в Петербурге ввели смешанную форму обучения. Родители смогут выбрать, как будет учиться их ребенок — дистанционно или ходить в школу. Соответствующие нововведения вступят в силу с 16 ноября.

Известно, что заявление на дистанционное обучение написали около 5 тыс. родителей. При этом горожане попросили Смольный сократить рабочий день на час, чтобы следить за обучением детей на "удаленке". Дело в том, что работодатели уже не спешат переводить сотрудников на удаленный формат работы. Соотвественно дети будут предоставлены сами себе.

Руководитель регионального отделения "Союза отцов" по Ленинградской области, многодетный отец и приемный родитель Иван Иклюшин отметил, что такая мера может быть сродни больничному или отпуску по уходу за ребенком. Также руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева заявила, что сокращение рабочего дня для мам и пап имеет положительный момент с точки зрения семейной психологии.

Однако с мнением специалистов не согласился депутат ЗакСа Петербурга Андрей Анохин. Он заявил, что говорить о сокращении рабочего дня "неуместно".

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