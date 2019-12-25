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Беглов рассказал о положении, когда военные развернут госпитали
Сегодня, 9:03
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Беглов рассказал о положении, когда военные развернут госпитали

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Губернатор подчеркнул, что сейчас положение не "критичное", а "сложное".

В среду, 11 ноября, стало известно о том, что власти Северной столицы рассказали о положении, когда военные развернут госпитали. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что нельзя исключать ввода новых ограничений из-за пандемии в Петербурге. Беглов заявил, что между здоровьем граждан и экономикой, то он выберет первый вариант. 

Также власти Северной столице рассказали про "критичное положение". По словам Беглова, это когда в городе военные начнут разворачивать госпитали.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный разворачивает третий пакет мер поддержки бизнеса.

Фото:Александр Беглов/вк

Теги: беглов, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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