Депутаты попросили Беглова остановить застройку на Лодейнопольской

По их мнению, застройщику незаконно отдали территорию и разрешили возведение ЖК.

Петербургские депутаты обратятся к губернатору Александру Беглову с просьбой пресечь строительство ЖК "Kingdom" на Лодейнопольской улице. Соответствующий запрос парламентарии одобрили на заседании ЗакСа 4 декабря.

Как утверждает депутат Юрий Гладунов, строительство плохо влияет на соседние дома – в одном из них, на Пудожской улице, уже осел фундамент и начались разрушения. Также Гладунов отметил, что еще до начала стройки и до выдачи разрешения на строительство соседствующие с будущим ЖК здания были в неудовлетворительном состоянии. Также застройщику отдали территорию, которая, если верить Генплану, принадлежит зоне зеленых насаждений.

В прошлом апреле Госстройнадзор приостановил строительство комплекса, но спустя год снова разрешил. Это разрешение депутаты считают незаконным, поэтому попросили Беглова вмешаться.

Ранее Макаров поддержал протестующих против уплотнительной застройки на Петроградке.

Фото: Piter.TV