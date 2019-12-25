Депутаты предложили включить в ТК три вида удаленной работы

В законопроекте будет прописана одинаковая дисциплинарная ответственность для сотрудников в офисе и "на удалёнке".

Депутаты предложили включить в Трудовой кодекс три вида удаленной работы. Об этом рассказал заместитель руководителя фракции "Единой России" в Государственной думе Андрей Исаев.

Сейчас законопроект об удалённой работе проходит стадию общественного обсуждения. Парламентарии вернутся к нему после голосования по поправкам в Конституцию.

Известно, что в законопроекте будет прописана одинаковая дисциплинарная ответственность для сотрудников в офисе и "на удалёнке". При этом штрафовать дистанционного работника не получится, так как это предмет гражданско-правовых отношений, а не трудовых.

Удалённую работу планируют поделить на три вида: временно дистанционную, комбинированную, и постоянную работу в удалённом режиме.

Ранее Решетников призвал легализовать удаленный режим работы.