Петербургские депутаты предлагают штрафовать выпивающих подростков

Если ребенку нет 16, родители заплатят штраф от 1500 до 2000 рублей, если от 16 до 18 лет – от 500 до 1500 рублей.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Юлия Мартемьянова и Денис Четырбок подготовили законопроект, который может ввести штрафы для несовершеннолетних за потребление алкогольной продукции. Об этом сообщают городские СМИ.

На данный момент административным нарушением считается распитием алкогольных напитков лицом младше 16 лет. Депутаты хотят установить ответственность и для несовершеннолетних 16-18 лет. Если ребенку нет 16, родители заплатят штраф от 1500 до 2000 рублей, если от 16 до 18 лет – от 500 до 1500 рублей.

Авторы инициативы считают, что подростки должны чувствовать ответственность за свои поступки. Ряд других парламентариев считает, что этот штраф все равно ложиться на плечи родителей, там как мало подростков имею заработок в данном возрасте.

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