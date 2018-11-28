ЗакС просит Смольный ограничить рост ЖКУ в Петербурге

Депутаты обратились с просьбой об ограничении стоимости коммунальных услуг к Беглову.

Петербургские парламентарии обратились к Александру Беглову с просьбой ограничить рост начислений за жилищно-коммунальные услуги населения. Депутаты боятся, что из-за новых условий местные жители будут только увеличивать свои долги по оплате. Такое предположение выдвинули Марина Шишкина, Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров.

Авторы инициативы напомнили, что в Северной столице наблюдается резкий рост тарифов на ЖКУ: они увеличились на 11,6 процентов. При этом, уровень доходов населения снижается. Также, в городе ожидается инфляция в 5,5 процентов.

ограничить рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в пределах прогнозного уровня инфляции в 2019 и последующих годах, а выпадающие в результате снижения тарифов доходы ресурсоснабжающих компаний компенсировать за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, сопроводив процесс тотальным аудитом расходов ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга", ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и других ресурсников предлагают спикеры ЗакСа в заявлении

Напомним, что в 2019 году тарифы на отопление подскочили на 13 процентов, на холодную воду - на 9 процентов, на горячую - на 13 процентов.

Очевидно, что для большей части жителей Санкт-Петербурга новые тарифы на основные услуги ЖКХ станут непосильным финансовым бременем, что повлечет рост задолженности горожан перед управляющими компаниями резюмируют авторы проекта

Ранее Piter.tv писал о том, что Следственный комитет по Петербургу не будет заводить уголовное дело за слова Быкова о Гитлере.

Фото: Piter.tv