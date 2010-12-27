Петербуржцев не будут наказывать за забытые в метро вещи

А вот попрошайкам и незаконным торговцам придется заплатить штраф.

В ЗакСе Петербурга во втором чтении одобрили законопроект, согласно которому будут увеличены штрафы за торговлю, попрошайничество и приставания в петербургском метро. Однако, штрафы за забытые вещи депутаты решили исключить вовсе. Об этом сообщают городские СМИ.

Чиновники считают, что те, кто занимаются попрошайничеством, в большинстве своем не попадали в тяжелые жизненные ситуации, а занимаются данной длительностью на профессиональной основе. К тому же, такие люди причиняют пассажирам дискомфорт. Попрошайкам в скором времени сможет грозить штраф в размере 4-5 тысяч рублей. Незаконным торговцам придется заплатить от 3 до 20 тысяч рублей, причем максимальный штраф грозит именно юридическим лицам.

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Фото: Piter.TV