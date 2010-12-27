В подземке Петербурга запретили забывать вещи и попрошайничать

Пополнился список запретов в "правилах пользования петербургским метрополитеном".

Комитетом по транспорту в правила пользования петербургским метрополитеном были внесены изменения. Теперь "под землёй" нельзя попрошайничать, забывать вещи, гадать, продавать, а пассажирам с имплантантами при проверке необходимо предъявлять справку.

Сегодня, 10 апреля данное распоряжение появилось на сайте Смольного. С сегодняшнего дня турникеты со створками предназначаются не только для детей, людей с багажом или бумажными проездными, но также и для инвалидов, беременных женщин и лиц преклонного возраста.

Также появились изменения в пункте безоспасности. Пассажиры, имеющие имплантированные медицинские препараты, будут досматриваться без применения специальных технических средств, но для этого им необходимо иметь справку и сообщить сотрудникам метрополитена о противопоказаниях.

Также в правилах появились пункты, которые запрещают оставлять багаж без присмотра, продавать какие-либо товары, попрошайничать и гадать.

Напомним, что в подземке введут новые правила для забывчивых людей.

Фото: Piter.TV