Депутаты намерены защитить от застройки сквер на Савушкина

Ранее на его месте хотели построить многофункциональный центр.

Депутаты петербургского парламента выступили за включение двух скверов в перечень зеленых насаждений общего пользования. Один из них располагается около дома №116 по улице Савушкина. Второй - между домом 2/5 по улице Достоевского и домом 9/27 по Кузнечному переулку. Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа города.

Фракция "Единая Россия" внесла на рассмотрение законодательного органа власти проект Закона "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О зеленых насаждениях общего пользования". Зеленую зону на улице Савушкина хотят сохранить. Ранее там планировали построить многофункциональный центр. Идею не поддержали местные жители. Теперь власти решили взять парк под защиту.

"Наш город не должен превратиться в "муравейник" из стекла и бетона. Возможность дышать чистым воздухом, иметь место для прогулок с детьми, выйти из дома в зеленый, благоустроенный двор не менее важна для каждого из нас, чем наличие нового жилья, торговых и офисных центров", - сказал председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров.

Зеленую зону в сквере между улицей Достоевского и Кузнечным переулком хотят расширить.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что застройщиков обяжут создавать зеленые зоны.

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