Депутаты из Москвы и Петербурга потребовали власти выплатить всему населению по 25 тысяч

Ранее Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так.

Депутаты Мосгордумы и муниципальные депутаты из столицы и Санкт-Петербурга потребовали власти выплатить всему населению по 25 тысяч. Их требования озвучены в письме, адресованном президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. Его подписали 95 человек.

Они требуют, чтобы всем самоизлозированным гражданам, лишившимся работы, выплачивалось пособие из федерального бюджета — по 25 тысяч на взрослого человека, по 15 на ребёнка. Депутаты отметили, что если этого не сделать, то люди "пойдут на нарушение режима самоизоляции в поисках пропитания". Депутаты подчеркнули, что прямые выплаты — лучший способ поддержать спрос в условиях экономического кризиса.

Подписавшие письмо политики обвинили руководство страны в неспособности взять на себя ответственность во время пандемии COVID-19.

Федеральные власти фактически переложили всю тяжесть ситуации на рядовых граждан, а ответственность — на губернаторов, у которых нет достаточных полномочий и доступа к Фонду национального благосостояния. Цитата из депутатского письма

Меру по поддержке системообразующих предприятий депутаты посчитали "очередным коррупционным переделом рынка".

Ранее Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так. Набиуллина отказалась считать способом экономической поддержки людей в кризис так называемую раздачу денег "с вертолёта". Это финансовая концепция, по которой гражданам раздают деньги безвозмездно - "просто так".

Набиуллина рассказала, что эта мера поддержки — крайняя. При этом у России остались ещё и другие финансовые инструменты. Набиуллина отметила, что не стоит путать раздачу денег с необходимой адресной помощью.