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Депутаты ЗакСа добавили 1 млрд фонду ОМС в Петербурге
Сегодня, 15:01
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nastya960

Депутаты ЗакСа добавили 1 млрд фонду ОМС в Петербурге

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В итоге, в бюджете фонда в текущем году будет 109,7 млрд рублей.

ЗакС Санкт-Петербурга решил внести в бюджет фонда Обязательного медицинского страхования еще один миллиард рублей. Проект поправок внес врио главы города, депутаты его поддержали. Деньги пойдут на приобретение медицинского оборудования. Об этом сообщают городские СМИ.

В итоге, в бюджете фонда в текущем году будет 109,7 млрд рублей. Это на 0,8% больше, чем было запланировано изначально. "Лишние" деньги" пойдут на найм дополнительных сотрудников, на ремонт в поликлиниках и закупку медоборудования.

Ранее стало известно, что россияне предпочитают лечиться в Петербурге .
Фото: Piter.tv

 

Теги: бюджет, закс, медицина, омс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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