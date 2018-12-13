Россияне предпочитают лечиться в Петербурге 

Туристы пополнили бюджет ОМС Северной столицы на 8,5 млрд.

За прошедший год территориальный фонд обязательного медицинского страхования города на Неве пополнился почти на 8,5 млрд рублей за счет лечения туристов. Об этом сообщили на заседании городского правительства.

Парламентарии отметили, что особую популярность среди медицинских услуг в Петербурге набирает ЭКО. Так, за 5 лет количество заявок на проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения увеличилось в 10 раз. Отметим, что с 2018 года квота ОМС стала полностью покрывать потребности горожан касательно этой услуги.

В 2018 году общие доходы фонда ОМС составили 99,7 миллиарда рублей и превысили расчётный показатель на 4,4%.

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