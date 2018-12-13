Около 500 домов в этом году переведены на сокращение периодов отключения на 1-4 суток.

Во вторник, 28 мая, стало известно о том, что в Петербурге сократили сроки летнего отключения горячей воды. Об этом сообщили в Смольном.

Парламентарии отметили, что во время проведения ремонтных процедур без отключений горячей воды не обойтись. В администрации призвали минимизировать сроки отключений горячего водоснабжения, а также сократить соответствующие нормативы.

Известно, что этим летом около 500 домов будут переведены на сокращение периодов отключения на 1-4 суток Здания находятся в зоне работы ГУП "ТЭК".

Напомним, что "Теплосеть" запустила сервис со сроками отключения горячей воды летом. Все летние работы будут вестись с 21 мая по 31 августа 2019 года. Специалисты будут проверять надежность на тепломагистралях с помощью гидравлических испытаний на прочность и плотность. Также будет производить ремонт и реконструкция центральных тепловых пунктов.

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