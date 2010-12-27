Депутаты ЗакСа проверят Федерацию профсоюзов

Рабочая группа изучить деятельность организации.

Парламентарии ЗакСа проверят деятельность Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области. На данный момент создана рабочая группа, которая проанализирует работу организации. Об этом сообщили сами депутаты во время заседания комиссии по социальной политике и здравоохранению. В состав группы войдут 12 специалистов. Они определят, на что тратятся взносы, как организация распоряжается собственностью и как защищаются права трудящихся.

Причиной проверки стали многочисленные жалобы по поводу деятельности Профсоюзов. В частности, обращения жителей города касаются мероприятий в сфере детского отдыха и санаторно-курортного лечения. Особое внимание рабочая группа уделит ситуации с базой "Восток-6" и распоряжение Дворца культуры имени Горького. Последний объект находится под управлением Профсоюзов.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Смольном подготовят "социальный договор" с профсоюзами и работодателями.

Фото: Piter.tv

