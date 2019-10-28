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Депутаты ЗакСа продлили на год "коронавирусные" полномочия Смольного
Сегодня, 12:36
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Депутаты ЗакСа продлили на год "коронавирусные" полномочия Смольного

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Чиновники могут вводить ограничительные меры.

Депутаты Законодательного собрания продлили дополнительные права органов исполнительной власти на время режима повышенной готовности в Петербурге. Речь идет об ограничениях, которые чиновники могут принимать по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Заседание проходит 16-го декабря в Мариинском дворце.

Также чиновники могут назначать специальные социальные выплаты в период пандемии. Дополнительные полномочия продлили на год, до 31 декабря 2021-го года. 

Беспартийный депутат Максим Резник удивился решению, так как, по его мнению, в Смольном плохо выполняют задачи. 

Ранее депутаты вновь пожаловались Беглову на цинизм чиновников из-за "дома-гроба" на Петроградской. 

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб 

Теги: закс петербурга, полномочия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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