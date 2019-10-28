Депутаты ЗакСа продлили на год "коронавирусные" полномочия Смольного

Чиновники могут вводить ограничительные меры.

Депутаты Законодательного собрания продлили дополнительные права органов исполнительной власти на время режима повышенной готовности в Петербурге. Речь идет об ограничениях, которые чиновники могут принимать по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Заседание проходит 16-го декабря в Мариинском дворце.

Также чиновники могут назначать специальные социальные выплаты в период пандемии. Дополнительные полномочия продлили на год, до 31 декабря 2021-го года.

Беспартийный депутат Максим Резник удивился решению, так как, по его мнению, в Смольном плохо выполняют задачи.

Ранее депутаты вновь пожаловались Беглову на цинизм чиновников из-за "дома-гроба" на Петроградской.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб