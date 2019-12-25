Депутаты ЗакСа попросят Контрольно-счётную палату провести аудиторскую проверку

"За" проголосовали 47 народных избранников, "против" 1.

В среду, 13 октября, депутаты Законодательного собрания приняли проект постановления, согласно которому Контрольно-счетная палата должна проверить расходование бюджета за последние три года. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Отмечается, что контрольно-счётная палата является частью финансового контроля, её состав формируется Законодательным собранием и отчитывается перед ним. Палатой руководит Константин Желудков, назначенный на пост в 2020 году.

Новый созыв начал с предложения проверки расходов предшественников за последние три года.

Ранее мы писали, что петербургские парламентарии будут голосовать поименно.

Фото: Piter.TV