Депутаты ЗакСа попросят Контрольно-счётную палату провести аудиторскую проверку

В среду, 13 октября, депутаты Законодательного собрания приняли проект постановления, согласно которому Контрольно-счетная палата должна проверить расходование бюджета за последние три года. Об этом сообщил "Деловой Петербург".
Отмечается, что контрольно-счётная палата является частью финансового контроля, её состав формируется Законодательным собранием и отчитывается перед ним. Палатой руководит Константин Желудков, назначенный на пост в 2020 году.
Новый созыв начал с предложения проверки расходов предшественников за последние три года.
Ранее мы писали, что петербургские парламентарии будут голосовать поименно.
Фото: Piter.TV
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