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Депутаты ЗакСа попросят Контрольно-счётную палату провести аудиторскую проверку
Сегодня, 14:46
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Депутаты ЗакСа попросят Контрольно-счётную палату провести аудиторскую проверку

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"За" проголосовали 47 народных избранников, "против" 1.

В среду, 13 октября, депутаты Законодательного собрания приняли проект постановления, согласно которому Контрольно-счетная палата должна проверить расходование бюджета за последние три года. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Отмечается, что контрольно-счётная палата является частью финансового контроля, её состав формируется Законодательным собранием и отчитывается перед ним. Палатой руководит Константин Желудков, назначенный на пост в 2020 году. 

Новый созыв начал с предложения проверки расходов предшественников за последние три года.

Ранее мы писали, что петербургские парламентарии будут голосовать поименно.

Фото: Piter.TV

Теги: закс, контрольно-счетная палата, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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