Депутаты ЗакСа не стали рассматривать поправки фракции "Яблоко" в закон об иноагентах

Большинство депутатов ЗакСа не поддержало включение поправок в закон об иноагентах в повестку дня пленарного заседания 15 декабря. Их разработала фракция "Яблоко".

По словам депутата Бориса Вишневского, это не те поправки, которая разработала рабочая группа, это "абсолютно иная концепция". Парламентарий попросил включить рассмотрение вопроса в повестку дня. В итоге воздержались от голосования 32 депутата, что составляет большинство.

Как ранее рассказывал депутат, поправки предлагают отменить федеральный закон.

"Яблоко" в ЗакСе представлено в лице Бориса Вишневского и Александра Шишлова.

Фото: пресс-служба ЗакСа