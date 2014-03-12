ЗакС Петербурга подготовил правки в законодательство о СМИ-иноагентах

Их вынесут на рассмотрение Законодательного собрания 1 декабря.

Рабочая группа петербургского Законодательного собрания по разработке поправок в законодательство об иностранных агентах-СМИ разработала правки в федеральные закон. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе городского парламента.

Депутаты предлагают внести изменения в федеральные законы "О СМИ" и в ФЗ "О некоммерческих организациях". Согласно законопроекту, статус иностранного агента может быть присвоен СМИ только на основании решения суда. Само СМИ должно иметь возможность опровергнуть данные о финансировании из иностранных источников. Бремя доказывания того, что СМИ исполняет функции иностранного агента, должно быть возложено на Министерство юстиции.

Кроме того, депутаты считают, что СМИ можно исключить из реестра, если оно в течение года не получало вознаграждения из иностранных источников. Бремя доказывания обратного также возлагается на Министерство юстиции.

В парламенте также намерены установить лимит доходов из иностранных источников в размере 30 000 рублей, который не может считаться основанием для включения в реестр иностранных агентов. Также, по мнению депутатов, стоит указать перечень видов дохода, которые не могут считаться иностранным финансированием политической деятельности.

В рабочую группу, которую создали в конце октября, вошли депутаты всех фракций городского парламента, главные редакторы ведущих городских СМИ, представители Союза журналистов Петербурга и области и Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России. Возглавляет группу вице-спикер парламента, председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Петербурге Марина Шишкина.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга