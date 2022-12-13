Депутаты ЗакСа Петербурга попросят Мишустина снять мораторий на экологические проверки

В 2021 году зарегистрировали более двух тысяч обращений по поводу нарушений в сфере экологии. При этом должной реакции на обращения нет, так как действует мораторий на проверки. По мнению авторов инициативы, этим пользуются недобросовестные предприниматели.

Депутаты ЗакСа Петербурга обратятся к премьер-министру Михаилу Мишустину. Они хотят снять мораторий на проверки организаций в случае причинения экологического ущерба. Законопроект приняли в первом чтении на заседании 15 февраля.

Депутаты просят скорректировать постановление от 10 марта 2022 года №336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля". Они хотят, чтобы госорганы могли проводить плановые и внеплановые экологические проверки в случае причинения вреда природе либо возникновения такой угрозы.

Как рассказали в комитете по природопользованию, в 2021 году зарегистрировали более двух тысяч обращений по поводу нарушений в сфере экологии. При этом должной реакции на обращения нет, так как действует мораторий на проверки. По мнению авторов инициативы, этим пользуются недобросовестные предприниматели.

Добавим, что в 2021 году, когда моратория не было, комитет провёл 1423 проверки и возбудил 987 административных дел.

Ранее в 2023 году на территории Петербурга появятся 8 новых экопунктов приёма опасных отходов. На данный момент в городе доступны 10 таких мест.

Фото: Piter.tv

