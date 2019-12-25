Депутаты ЗакСа Ленобласти проводят заседание без СМИ

Доступна онлайн-трансляция мероприятия.

В среду, 25 марта, проходит закрытое заседание Законодательного собрания Ленинградской области. По словам спикера Сергея Бебенина, депутаты собрались в сокращенном составе ради соблюдения мер безопасности во время пандемии CONVID-19.

На встречу допущены представители только одного областного канала. Остальным журналистам присутствовать не разрешили. Несмотря на эти ограничения, у некоторых парламентариев возникли сомнения в том, что безопасность полностью обеспечена. Очевидно, что зале заседания находится больше 50 человек, а значит временное правило, введенное в Петербурге, нарушено. Сергей Бебенин объяснил, почему мероприятие не отменили не взирая на запрет о массовых сборах:

"Это, во-первых, относится к досуговым мероприятиям. Во-вторых, распоряжения губернатора Петербурга не распространяются на здания, принадлежащие Ленинградской области". – сказал спикер

Заседание ЗакСа продолжается. Парламентарии должны вынести на рассмотрения около 40 вопросов, в том числе – связанных с угрозой коронавирусной инфекции.

Ранее мы рассказывали о том, что коронавирус может оставить без работы 100 тысяч петербуржцев.

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области