Депутаты Петербурга решили поднять зарплаты городским чиновникам

В первом чтении депутаты петербургского парламента приняли законопроект о повышении зарплат чиновника в 2023 году. Об этом говорится в пояснительной записке, направленной из канцелярии губернатора в Заксобрание.
Размер расчетной единицы изменят, она определяет размер зарплат госслужащих. Согласно документу, изначально расчетная единица на 2023 год составляла 1588 рублей, а на 2024-й - 1650. С учётом инфляции увеличение составит 8%. Рост зарплат коснётся порядка 10 тыс. работников.
По словам спикера ЗакСа Петербурга Бельского, уровень зарплат чиновников напрямую связан с их должностью, поэтому "в этом вопросе лучше не экономить".
Ранее с 1 октября минимальная зарплата в Петербурге увеличивается до 23500 рублей.
Фото: Piter.tv
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