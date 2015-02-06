Депутаты Петербурга решили поднять зарплаты городским чиновникам

Согласно документу, изначально расчетная единица на 2023 год составляла 1588 рублей, а на 2024-й - 1650.

В первом чтении депутаты петербургского парламента приняли законопроект о повышении зарплат чиновника в 2023 году. Об этом говорится в пояснительной записке, направленной из канцелярии губернатора в Заксобрание.

Размер расчетной единицы изменят, она определяет размер зарплат госслужащих. Согласно документу, изначально расчетная единица на 2023 год составляла 1588 рублей, а на 2024-й - 1650. С учётом инфляции увеличение составит 8%. Рост зарплат коснётся порядка 10 тыс. работников.

По словам спикера ЗакСа Петербурга Бельского, уровень зарплат чиновников напрямую связан с их должностью, поэтому "в этом вопросе лучше не экономить".

Ранее с 1 октября минимальная зарплата в Петербурге увеличивается до 23500 рублей.

Фото: Piter.tv