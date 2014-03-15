Депутаты Петербурга раскритиковали витрины Невского проспекта из-за украшений

Искусственные цветы на фасадах Невского вызвали нарекания у депутатов.

Во время бюджетных слушаний в Законодательном собрании депутат от КПРФ Ирина Иванова обратила внимание на оформление витрин на Невском проспекте. Она отметила, что искусственные цветы выглядят безвкусно и создают впечатление "цыганщины".

Глава комитета по охране памятников Алексей Михайлов согласился с критикой, но подчеркнул, что данный вопрос не входит в сферу полномочий комитета. Он уточнил, что ведомство вмешивается только при изменениях фасадов зданий, пишет Фонтанка.

В ближайшее время вопросы эстетики оформления фасадов будут учтены в разработке нового эстетического регламента Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

Фото: ГАТИ Петербурга