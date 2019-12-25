В Петербурге депутаты ЗакСа проигнорировали проект об индексации пенсий

Предлагалось провести индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Петербургские депутаты на заседании ЗакСа 17 февраля снова отказались обсуждать федеральные инициативы "Партии роста" об индексации пенсий работающим пенсионерам и о возвращении к прежнему пенсионному возрасту – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

С инициативой выступила лидер "Партии роста" Оксана Дмитриева. В своем выступлении она подчеркнула, что накануне глава Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец подтвердил, что коронавирус сильнее всего ударил по гражданам старше 50 лет.

Большинство депутатов ЗакСа отказались обсуждать эту идею.

Также в Смольном отказались обсуждать отмену запрета на митинги.

Фото: Piter.tv