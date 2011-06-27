Депутаты Петербурга на каникулах решили закупиться раскрасками "Кототерапия"

Книги "Я гражданин России" и раскраски "Кототерапия", а также наборы цветных карандашей на 970 тыс. рублей намерены закупить в ЗакСе Петербурга.

Книги "Я гражданин России" и раскраски "Кототерапия", а также наборы цветных карандашей на 970 тыс. рублей намерены закупить в Законодательном собрании Петербурга. Информация об этом появилась 7 июля на портал госзакупок.

В требованиях указано что депутатам до 31 декабря этого года необходимо поставить по 700 единиц каждого товара. При этом каждая книга стоит порядка 1,1 тыс. рублей, раскраска – 220 рублей, карандаши – по 180 рублей.

Ранее мы писали, что "Пассажиравтотранс" закупит ещё 50 автобусов почти на миллиард рублей.

Фото: pexels



