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Депутаты Петербурга на каникулах решили закупиться раскрасками "Кототерапия"
Сегодня, 21:52
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Депутаты Петербурга на каникулах решили закупиться раскрасками "Кототерапия"

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Книги "Я гражданин России" и раскраски "Кототерапия", а также наборы цветных карандашей на 970 тыс. рублей намерены закупить в ЗакСе Петербурга.

Книги "Я гражданин России" и раскраски "Кототерапия", а также наборы цветных карандашей на 970 тыс. рублей намерены закупить в Законодательном собрании Петербурга. Информация об этом появилась 7 июля на портал госзакупок. 

В требованиях указано что депутатам до 31 декабря этого года необходимо поставить по 700 единиц каждого товара. При этом каждая книга стоит порядка 1,1 тыс. рублей, раскраска – 220 рублей, карандаши – по 180 рублей. 

Ранее мы писали, что "Пассажиравтотранс" закупит ещё 50 автобусов почти на миллиард рублей.

Фото: pexels 


 

Теги: госзакупки, закс, раскраски
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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