В ЗАКСе Ленобласти приняли закон об освобождении арендаторов от обязательств

Документ рассмотрен в трех чтениях.

В пятницу, 6 апреля, власти Ленобласти приняли новый законопроект на пленарном заседании ЗАКСа. Согласно документу, арендодатели обязаны освободить арендаторов от ежемесячных выплат или уменьшить сумму платежа наполовину. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Кроме того, было предложено освободить от арендной платы компании, осуществляющие производство нефтепродуктов с 1 января по 31 декабря 2020 года и ввести снижение снижение налога на имущество, ограниченное размером арендных платежей за три месяца до 2024 года.

В процессе рассмотрения нового закона, у участников заседания возникло несколько замечаний и предложений. Так, депутат Андрей Лебедев задал вопрос о статусе тех арендодателей, которые не рассматривают сдачу недвижимости как основной вид деятельности, но все же занимаются ей дополнительно. Зампредседателя Правительства Ленобласти Дмитрий Ялов ответил, что льготы имеют право получить только лица, для которые занимаются арендой профессионально и попадают под конкретный ОКВЭД.

В завершение заседания законопроект был принят в трех чтениях.

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Фото: Пресс-служба ЗАКСа Ленинградской области