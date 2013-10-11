Парламентарии поделились своими ожиданиями от следующего года.

Депутаты Госдумы поздравили россиян с наступающим 2024 годом. Лидер политической партии "Справедливая Россия – За правду Сергей Миронов отметил, что 2023 год был непростым, но страна смогла выстоять. Он уверен в том, что в будущем государство ждет победа победа над бедностью и несправедливостью.

Также руководитель Комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов предложил согражданам забыть все плохое, что было в текущем году.

Давайте с оптимизмом смотреть в будущее. Основатель ЛДПР Жириновский говорил, что национальная идея, которую постоянно мы пытаемся найти, это хорошее настроение наших граждан, когда люди утром с удовольствием идут на работу, на учебу, а вечером с хорошим настроением возвращаются домой. пожелал россиянам депутат.

Лидер фракции ЛДПР, глава профильного комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий добавил, что на сегодняшний день страна уже прошла точку невозврата по разным антироссийским санкциям и тому внешнему давлению, которое оказывают на нас "силы тьмы". Таким образом политик охарактеризовал коллективный Запад.

Дорогие друзья, хочу поздравить вас с наступающим 2024 годом. Для России, для всех нас это будет тяжелый год. Год, когда мы продолжим схватку с последней, будем надеяться, историей против нацизма в человеческой истории... заявил парламентарий.

Львова-Белова поздравила россиян с Новым годом и Рождеством.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ