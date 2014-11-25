Политики вспомнили погибших при стрельбе в школе Удмуртии.

Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память жертв трагедии в Ижевске. С этого началось пленарное заседании в нижней палате российского парламента. Предложение к коллегам на рассмотрение внес председатель ГД Вячеслав Володин. Политики провели минуту молчания из-за трагедии со стрельбой, в которой погибли несовершеннолетние.

Уважаемые коллеги, прежде чем мы приступим к работе, есть предложение почтить память наших детей, учителей, тех, кто охранял школу в Ижевске. Вячеслав Володин, глава ГД

Напомним, что утром 27 сентября в школе под номером 88 в Ижевске произошла стрельба. На текущий момент известно о 15 погибших. Скончались четыре взрослых человека, а также 11 учеников. Пострадавшими считаются еще 24 человека, включая 22 детей. До 29 сентября власти Удмуртии объявили траур по погибшим.

Госдума одобрила поправку о сохранении трудового стажа мобилизованного.

Фото и видео: Госдума России