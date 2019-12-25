Депутата из Колтушей могут отстранить за коррупцию

Прокуратура добивается прекращения полномочий чиновника.

Сотрудники Всеволожской прокуратуры подали запрос на досрочное лишение мандата депутата муниципального образования "Колтушское сельское поселение". Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

Инициатива была предпринята после проверки декларации доходов и имущества чиновника. Выяснилось, что он утаил от властей 4 земельных участка, 2 дома и одну нежилую постройку.

Кроме того, в декларации неверно указан уставной капитал фирмы, учредителем которой является слуга народа. Хозяин оценил свои средства в 10 тысяч рублей, хотя на деле уставной капитал составляет 70 миллионов рублей.

Запрос о досрочном прекращении полномочий уже отправлен в Совет депутатов.

Ранее мы сообщали о том, что прокуратура потребовала от петербургской аптеки оборудовать удобный вход для инвалидов.

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