Прокуратура потребовала от петербургской аптеки оборудовать удобный вход для инвалидов

Не позаботившаяся о маломобильных людях организация расположена на улице Коллонтай, 7 корпус 2.

Прокуратура Невского района нашла нарушения в исполнении одной из петербургских аптек законодательства, защищающего права инвалидов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В аптеку на улице Коллонтай, 7 корпус 2, не оказалось доступа маломобильным людям на колясках: пандус был расположен под неприемлемым уклоном, ширина входной двери и пороги выбились из нормативов, также не были выделены специальным фактурой и цветом крайние ступени входной лестницы.

Руководителю ООО "Сити-Фарм" внесли представление об устранении нарушений, заявка находится на рассмотрении.

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