Парламентарий свою вину не признал.

Депутата Мосгордумы Олега Шереметьева приговорили к четырём годам условно. Замоскворецкий суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Отметим, что четыре года условного наказания запрашивала для парламентария прокуратура. Депутат свою вину не признал, считая, что его оговорила собственная помощница, которую уличили в мошенничестве и после уволили.

Судья отметила, что занимая пост депутата столичного парламента, Шереметьев совершал мошенничество, имея преступный умысел.

Отметим, что по версии следствия, с ноября 2019 по февраль 2020 года депутат ежемесячно предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника якобы за выполнение задач особой сложности и важности. Суммы разнились - от 350 до 600 тысяч рублей. Предполагается, что Шереметьев деньги потом присваивал себе. Общая сумма ущерба превышает 2 миллиона рублей.

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