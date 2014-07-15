Депутата МО "Волковское" посчитали мертвым

Депутату отказались платить надбавку к пенсии за стаж из-за того, что он мертв.

Бывшего главу муниципального образования "Волковское" Рамиля Яхина 40 дней считали мертвым и поэтому не платили надбавку к пенсии за стаж муниципальной службы. А в здании муниципалитета даже поставили фото с траурной лентой и гвоздикой. Об этом сообщило издание Закс.ру.

Депутат не мог получить деньги за три месяца и два раза пожаловался в прокуратуру дважды: первый раз, когда власти с ноября прекратили выплачивать доплаты к пенсии, и второй раз, когда все сотрудники получили деньги, а один Яхин – нет. Все оказалось прозаично: в прокуратуре объяснили, что Яхин умер.

В ЗАГС подадут запрос и по полученной справке решат, выплачивать деньги или нет.

Яхин потерял руководство над МО в сентябре 2019 года. Он утверждает, что нового главу выбрали тайно.

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