По предварительной информации, обыски связаны с возбуждённым в августе уголовным делом.

Во вторник, 26 октября, полиция пришла с обыском в петербургский муниципалитет "Волковское". Информацию "Фонтанке" подтвердил депутат МО Дмитрий Галашев.

Галашев рассказал, что в момент обысков он находился в маниципалитете. Он также добавил, что видел этих правоохранителей, когда давал объяснения по возбужденному ранее делу о взятке.

В конце августа сотрудники экономической полиции Фрунзенского района сначала задержали заместителя главы администрации МО "Волковское" Никиту Махова, взявшего от одного из своих подчиненных конверт с деньгами. Позже он рассказал, что конверт предназначен для депутата муниципалитета Александра Савченкова. После чего правоохранители задержали его. Спустя пару дней депутата исключили из петербургского отделения партии "Единая Россия".

Фото: Piter.TV