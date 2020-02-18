  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полиция пришла с обыском в петербургский муниципалитет "Волковское"
Сегодня, 19:35
100
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Полиция пришла с обыском в петербургский муниципалитет "Волковское"

0 0

По предварительной информации, обыски связаны с возбуждённым в августе уголовным делом.

Во вторник, 26 октября, полиция пришла с обыском в петербургский муниципалитет "Волковское". Информацию "Фонтанке" подтвердил депутат МО Дмитрий Галашев. 

Галашев рассказал, что в момент обысков он находился в маниципалитете. Он также добавил, что видел этих правоохранителей, когда давал объяснения по возбужденному ранее делу о взятке.

В конце августа сотрудники экономической полиции Фрунзенского района сначала задержали заместителя главы администрации МО "Волковское" Никиту Махова, взявшего от одного из своих подчиненных конверт с деньгами. Позже он рассказал, что конверт предназначен для депутата муниципалитета Александра Савченкова. После чего правоохранители задержали его. Спустя пару дней депутата исключили из петербургского отделения партии "Единая Россия".

Фото: Piter.TV

Теги: мо волковское, обыски, полиция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии