На Светлановском проспекте задержали мужчину с гранатой

Злоумышленник выдернул чеку. Сотрудники полиции сработали оперативно и оградили территорию.

Вечером в понедельник, 8 февраля, на Светлановском проспекте произошел странный инцидент: полиция задержала мужчину с гранатой, сообщил источник в правоохранительных органах.

Злоумышленник выдернул чеку гранаты модели Ф1 с армейской маркировкой (может нанести урон на 200 метров). Учитывая предположение о боевом снаряде, полицейские оцепили территорию, отобрали гранату и перемотали ее изолентой. Мужчину задержали. Позже выяснилось, что граната оказалась муляжом.

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Видео: Piter.TV