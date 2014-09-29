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На Светлановском проспекте задержали мужчину с гранатой

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Злоумышленник выдернул чеку. Сотрудники полиции сработали оперативно и оградили территорию.

Вечером в понедельник, 8 февраля, на Светлановском проспекте произошел странный инцидент: полиция задержала мужчину с гранатой, сообщил источник в правоохранительных органах.

Злоумышленник выдернул чеку гранаты модели Ф1 с армейской маркировкой (может нанести урон на 200 метров). Учитывая предположение о боевом снаряде, полицейские оцепили территорию, отобрали гранату и перемотали ее изолентой. Мужчину задержали. Позже выяснилось, что граната оказалась муляжом. 

Ранее мы писали, что гонщик на "Мазде" снес забор в ночном ДТП на севере Петербурга.

Видео: Piter.TV

Теги: задержание, мужчина с гранатой
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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