Депутат в Комарово пытался ложкой выдавить убитой жене глаза

Вероятнее всего, женщина умерла в сильных муках.

В поселке Комарово задержали полуголого местного депутата Игоря Шокина, которого подозревают в убийстве жены. По информации "Невских Новостей" женщине пытались выдавить глаза сервисной ложкой. Также на теле найдены небольшие отверстия от ударов вилкой или заточкой.

Вечером 28 сентября в частном доме в поселке Комарово было найдено тело 61-летней женщины. По информации "Невских Новостей", вероятнее всего супруга Шокина умерла в сильных муках. В глаза были довольно глубоко засунуты ложки, глазное дно разрушено.

По версии следователей, супруги, которые прожили вместе более 30 лет, поссорились во время распития спиртных напитков. Мужчина не рассчитал силы и забил жену насмерть.

Фото: komarovo.spb.ru