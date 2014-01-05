Депутат-"миллионер" заявил о краже в аэропорту Петербурга

Позже депутат передумал, потому что якобы украденный телефон нашелся и теперь потерпевший никаких претензий не имеет.

Муниципальный депутат Кировского района области Иван Ильюшихин, который также является адвокатом миллионером и близким другом российских звезд, заявил о краже дорого мобильного телефона Vertu в аэропорте "Пулково". Мужчина обвинил свою знакомую, экс-участницу проекта "Голос", 33-летнюю Екатерину Печкурову. Об этом сообщило издание 47news.

Известно, что знакомые поссорились в аэропорту, после чего мужчина заявил о краже. Заявителя и подозреваемую доставили в районный отдел. Ильюшихин позже признал, что погорячился и не имеет никаких претензий – телефон нашелся. Печкурова, в свою очередь, оставила встречное заявление о заведомо ложном доносе. Материалы дела поступили в Следственный комитет на транспорте.

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Фото: Piter.TV