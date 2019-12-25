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Депутат ЗакСа предложил привлечь волонтеров к передаче родственникам информации о больных
Сегодня, 15:48
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smirenny

Депутат ЗакСа предложил привлечь волонтеров к передаче родственникам информации о больных

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Борис Вишневский направил обращение вице-губернатору Олегу Эргашеву.

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский предложил привлечь волонтеров к работе в "красных зонах" и попросил Смольный его поддержать. 

По словам Вишневского, волонтеры смогут передавать информацию о состоянии госпитализированных их родственникам. Он уточнил, что на данный момент семьи с трудом узнают информацию о состоянии родственников, которые находятся в больницах. Вишневский уверяет, что горожане даже не могут узнать, жив человек или нет, через справочные службы.

Так, движение медиков-спасателей "Легион" согласилось подготовить волонтеров для этой работы. Необходимыми средствами защиты волонтеров обеспечит проект ОНФ "Регион Заботы". 

Ранее мы писали, что в Смольном не планируют расширять категории медиков, пострадавших от COVID-19.

Фото: Piter.TV

Теги: борис вишневский, волонтеры, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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