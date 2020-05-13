Депутат ЗакСа Михаил Амосов вылечился от коронавируса

Радостной новостью чиновник поделился на своей странице в Facebook.

В пятницу вечером, 12 февраля, на своей странице в Facebook депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов сообщил, что получил отрицательный тест на коронавирус.

Прочёл первую после болезни лекцию по курсу "Градостроительное планирование" для будущих специалистов по кадастру и землепользованию. Возвращаюсь к нормальной жизни и работе! поделился радостными новостями чиновник.

Коронавирус диагностировали у депутата еще в середине января, затем госпитализировали в Боткинскую больницу. В конце января Амосов отмечал, что чувствует себя намного лучше, но тесты были все еще положительными.

Ранее мы писали, что переболевшую коронавирусом Фрейндлих выписали из больницы.

Фото: facebook.com/mamosov/