Депутат ЗакСа Ленобласти Петров заявил о политическом заказе

Парламентарий уверен, что за прокуратурой стоят недовольные его деятельностью силы.

Депутат-единоросс из парламента Ленобласти Владимир Петров заявил, что прокуратура намерена лишить его мандата по политическому заказу. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе политика.

Незадолго до этого региональная прокуратура обнаружила у депутата счета в немецком банке. На имя спикера областного ЗакСа Сергея Бебенина направили представление с требованием лишить Петрова мандата. Депутат уверен, что обвинения строятся только на предположениях, а за прокуратурой стоят недовольные его деятельностью силы.

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Фото: Владимир Петров / "ВКонтакте"