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Депутат ЗакСа Егоров покидает "Справедливую Россию"
Сегодня, 20:55
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smirenny

Депутат ЗакСа Егоров покидает "Справедливую Россию"

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Вероятно, чиновник перейдет в "Единую Россию".

В среду, 7 апреля, петербургский депутат Александр Егоров выходит из "Справедливой России", сообщила "Фонтанка" со ссылкой на партию и самого чиновника. 

Егоров сообщил, что причин для ухода было много, для политического будущего такой исход является лучшим вариантом. На данный момент депутат ведет переговоры с другими партиями. Издание, со ссылкой на свои источники, сообщило, что речь может также идти о "Единой России". 

Напомним, Егоров избирался в Законодательное собрание Петербурга в 2016 году от пятого избирательного округа в Выборгском районе. 

Ранее мы писали, что ЗакС одобрил изменения закона о выборах депутатов муниципальных советов.

Фото: Piter.TV

Теги: закс, справедливая россия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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