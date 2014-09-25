Депутат ЗакСа Егоров покидает "Справедливую Россию"

Вероятно, чиновник перейдет в "Единую Россию".

В среду, 7 апреля, петербургский депутат Александр Егоров выходит из "Справедливой России", сообщила "Фонтанка" со ссылкой на партию и самого чиновника.

Егоров сообщил, что причин для ухода было много, для политического будущего такой исход является лучшим вариантом. На данный момент депутат ведет переговоры с другими партиями. Издание, со ссылкой на свои источники, сообщило, что речь может также идти о "Единой России".

Напомним, Егоров избирался в Законодательное собрание Петербурга в 2016 году от пятого избирательного округа в Выборгском районе.

Ранее мы писали, что ЗакС одобрил изменения закона о выборах депутатов муниципальных советов.

Фото: Piter.TV