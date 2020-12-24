Депутат Вяткин прокомментировал грубый ответ журналистке

Депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин прокомментировал грубый ответ журналистке телеканала "Настоящее время" (внесён в реестр иностранных агентов). Накануне появилось аудиозапись их разговора. Сотрудница СМИ просила депутата дать комментарий о принятом накануне закона "О клевете" — в ответ он послал её "в ..пу".
Вяткин назвал опубликованную запись подделкой и рассказал, что журналистка телеканала позвонила ему и извинилась.
Сказала, что дадут опровержение. Посмотрим, дадут — не дадут.
Дмитрий Вяткин, депутат Госдумы
Ранее Госдума приняла закон об ужесточении наказания за хулиганство с оружием.
Видео: "Настоящее время"
Фото: FB / Дмитрий Вяткин
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