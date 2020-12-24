Депутат Вяткин прокомментировал грубый ответ журналистке

Он назвал опубликованную запись подделкой.

Депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин прокомментировал грубый ответ журналистке телеканала "Настоящее время" (внесён в реестр иностранных агентов). Накануне появилось аудиозапись их разговора. Сотрудница СМИ просила депутата дать комментарий о принятом накануне закона "О клевете" — в ответ он послал её "в ..пу".

Вяткин назвал опубликованную запись подделкой и рассказал, что журналистка телеканала позвонила ему и извинилась.

Сказала, что дадут опровержение. Посмотрим, дадут — не дадут. Дмитрий Вяткин, депутат Госдумы

Ранее Госдума приняла закон об ужесточении наказания за хулиганство с оружием.

Видео: "Настоящее время"

Фото: FB / Дмитрий Вяткин