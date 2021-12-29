Депутат Вишневский отправил обращение в Комблаг Петербурга по поводу некачественной уборки улиц

Парламентарий отметил, что на борьбу со снегом должны были выйти 7 тыс. дворников.

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский направил обращение в приемную городского Комитета по благоустройству: парламентарий считает, что уровень уборки пешеходных улиц нельзя назвать удовлетворительным. Текст с просьбой улучшить ситуацию Вишневский разместил в своем telegram-канале.

По сведениям представителя партии "Яблоко", на уборку снега обещали направить 7 тыс. дворников. При этом пешеходы и водители продолжают утопать в снегу.

Вишневский добавил, что недостаточно эффективная уборка наносит вред здоровью граждан - трампункты Петербурга регулярно пополняются новыми пацентами, упавшими на улице.

Ранее мы сообщили о том, что из дворов Центрального района Петербурга вывезено 232 кубометра снега.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга; Telegram / visboris