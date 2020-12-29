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Депутат Вишневский обратился в ФСБ по вопросу "кураторов" в РАН
Сегодня, 19:57
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Депутат Вишневский обратился в ФСБ по вопросу "кураторов" в РАН

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В связи с этим депутат написал запрос главе ГУ ФСБ по городу и области Александру Родионову.

Депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции партии "Яблоко" Борис Вишневский обратился в ФСБ по вопросу "кураторов" в РАН. Текст обращения опубликован на ресурсах политика в социальных сетях.

Парламентарий рассказал, что к нему поступила информация о том, что на предновогоднем собрании сотрудников Петербургского института истории РАН был неизвестный, который представился как "куратор от ФСБ". В связи с этим депутат написал запрос главе ГУ ФСБ по городу и области Александру Родионову с просьбой разъяснить возможные причины появления в институте такого человека.

Неизвестные распространили газету, выпущенную якобы петербургской партией "Яблоко". Депутат Борис Вишневский предупредил на своих страницах в социальных сетях о том, что на самом деле газеты является фальшивой: фракция к ней никакого отношения не имеет.

Фото: Piter.tv, Telegram / Вишневское время

Теги: вишневский, фсб, яблоко
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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