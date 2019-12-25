На Малой Охте обнаружили фальшивую газету от имени фракции "Яблоко"

На самом деле партия газету не издавала.

Неизвестные распространили газету, выпущенную якобы петербургской партией "Яблоко". Депутат Борис Вишневский предупредил на своих страницах в социальных сетях о том, что на самом деле газеты является фальшивой: фракция к ней никакого отношения не имеет.

Газету обнаружили на территории Малой Охты. Печатное издание решили назвать "Скажем прямо". В ней опубликовали сенсационные заявления и посоветовали голосовать за другую партию. Выходные данные, в которых указывается издатель, тираж и другие сведения, отсутствуют.

Вишневский призвал горожан обратиться в полиции, если они увидят, как кто-то распространяет такую газету.

На данный момент депутат уже 13 дней болеет коронавирусом. По последней информации, тест все еще положительный.

Фото: vk.com/visboris