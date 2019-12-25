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На Малой Охте обнаружили фальшивую газету от имени фракции "Яблоко"
Сегодня, 9:23
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nadezhda_sib

На Малой Охте обнаружили фальшивую газету от имени фракции "Яблоко"

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На самом деле партия газету не издавала.

Неизвестные распространили газету, выпущенную якобы петербургской партией "Яблоко". Депутат Борис Вишневский предупредил на своих страницах в социальных сетях о том, что на самом деле газеты является фальшивой: фракция к ней никакого отношения не имеет.

Газету обнаружили на территории Малой Охты. Печатное издание решили назвать "Скажем прямо". В ней опубликовали сенсационные заявления и посоветовали голосовать за другую партию. Выходные данные, в которых указывается издатель, тираж и другие сведения, отсутствуют. 

Вишневский призвал горожан обратиться в полиции, если они увидят, как кто-то распространяет такую газету. 

На данный момент депутат уже 13 дней болеет коронавирусом. По последней информации, тест все еще положительный. 

Фото: vk.com/visboris

 

Теги: газета, пресса, фальшивая газета, фракция яблоко
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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