Депутат Романов предложил Беглову объявить 31 декабря выходным днем

Отмечается, что многие работодатели 31 декабря и так распускают сотрудников по домам.

Петербургский депутат предложил Беглову объявить 31 декабря выходным днем. С соответствующим предложением к губернатору Петербурга Александру Беглову обратился депутат Госдумы ФС РФ, зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов.

Особенно важно сделать 31 декабря выходным сейчас, в условиях пандемии коронавируса, которая изменила нашу жизнь, вкусы, повлияла на традиции Михаил Романов.

По словам Романова, 31 декабря можно считать рабочим днем формально, так как большинство офисов и учреждений закрыто или функционирует неполный рабочий день. Также работодатели в этот день распускают сотрудников по домам, а сами вынуждены сидеть без дела в кабинетах до конца рабочего дня.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам пообещали потепление к Новому году.

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