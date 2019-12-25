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Депутат Романов предложил Беглову объявить 31 декабря выходным днем
Сегодня, 11:28
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IRINA_CHALKINA

Депутат Романов предложил Беглову объявить 31 декабря выходным днем

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Отмечается, что многие работодатели 31 декабря и так распускают сотрудников по домам.

Петербургский депутат предложил Беглову объявить 31 декабря выходным днем. С соответствующим предложением к губернатору Петербурга Александру Беглову  обратился депутат Госдумы ФС РФ, зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов.

Особенно важно сделать 31 декабря выходным сейчас, в условиях пандемии коронавируса, которая изменила нашу жизнь, вкусы, повлияла на традиции

Михаил Романов.

По словам Романова, 31 декабря можно считать рабочим днем формально, так как большинство офисов и учреждений закрыто или функционирует неполный рабочий день. Также работодатели в этот день распускают сотрудников по домам, а сами вынуждены сидеть без дела в кабинетах до конца рабочего дня.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам пообещали потепление к Новому году.

Фото: pixabay

Теги: 31 декабря, беглов, депутат романов, новый год
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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