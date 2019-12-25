Петербуржцам пообещали потепление к Новому году

Потепление связано с подходом циклонов с атмосферным фронтом.

На Петербург надвигается циклон с атмосферным фронтом. В городе ожидается теплая погода в том числе и на Новый год. Об этом сообщают "Невские Новости" со ссылкой на главного городского синоптика Александра Колесова.

По словам синоптика, в середине недели в городе на Неве ожидаютcя осадки в виде снега до нескольких сантиметров. При этом сильных ветров в Петербурге не будет.

При этом в начале этой недели прогнозируют оттепель от +2 до +4 градусов в среднем.

Ранее мы сообщали о том, что небольшой морозец и слабый снег ожидаются в Петербурге 14 декабря.

Фото: Piter.TV