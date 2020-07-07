Депутат Рашкин выиграл иск к Вячеславу Володину в ЕСПЧ

В 2009 году Рашкин на митинге в Саратове рассказывал о преступлениях российской власти по отношению к русскому народу.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин выиграл иск к спикеру Госдумы Вячеславу Володину в европейском суде по правам человека. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своём телеграм-канале.

В 2009 году Рашкин на митинге в Саратове рассказывал о преступлениях российской власти по отношению к русскому народу, которых депутат насчитал шесть штук. В них он обвинял Ельцина, Путина, Медведева, Володина.

Все эти преступления лежат тяжелым грузом на власти, которая совершила переворот в девяносто первом год. Валерий Рашкин, депутат Госдумы

Парламентарий добавил, что "кровью они должны смыть этот позор". На тот момент вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин подал иск о защите чести и достоинства и отсудил у Рашкина один миллион рублей компенсации.

Сейчас ЕСПЧ признал высказывание 2009 года политическим, а потому вполне допустимым. Сумму компенсации морального вреда Володина суд посчитал неадекватной.

ЕСПЧ назначил Рашкину 7 800 евро компенсации морального вреда. Однако компенсацию в один миллион рублей Рашкину не возместят. Суд принял такое решения, исходя из того, что российский депутат при подаче жалобы не обосновал расходы.

Ранее в ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на московских митингах.

Видео: Госдума РФ